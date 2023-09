Innovatec, Intesa taglia target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 3,0 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, confermando ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo l'approvazione del Piano di Sviluppo 2024-2026 , che riconferma l'impegno di Innovatec nello sviluppo di un modello di business a regime basato su circolarità ed energie rinnovabili, con obiettivi di crescita in termini di ricavi e redditività ed una prospettiva concreta di creazione di valore per gli azionisti.Gli analisti evidenziano che il management punta a recuperare la redditività (margine EBITDA del 14%) entro la fine del piano (2026) a 66 milioni di euro di EBITDA (rispetto alla base bassa di 28 milioni di euro prevista per quest'anno), migliorando la capacità di generazione di flussi di cassa; ciò dovrebbe supportaredi 57 milioni di euro in capex nel periodo, un ulteriore investimento di 19 milioni di euro in, una significativa riduzione del debito netto, oltre all'introduzione del pagamento didi 10 milioni di euro alla fine del piano.Alla luce del nuovo piano, nonché delle nuova guidance per il 2023, Intesa harispettivamente del -26% e del -22%, introducendo ipotesi sui ricavi per il 2025. Le nuove previsioni sui ricavi e sull'EBITDA per il 2023 sono in linea con la nuova guidance aziendale, nonostante la rapida accelerazione richiesta nel 2H23 rispetto al 1H23; il broker rimane, d'altro canto, leggermentesulle stime per gli anni successivi, alla ricerca di qualche prova più tangibile del rapido decollo dell'attività di Sviluppo e Gestione delle RES, motore chiave della crescita del nuovo piano.