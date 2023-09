Risparmio gestito in pausa ad agosto. Patrimonio in leggero calo

BNP Paribas

(Teleborsa) -. È quanto emerge dalla mappa provvisoria di Assogestioni, la quale evidenzia flussi sostanzialmente invariati soprattutto sul fronte retail, con i fondi aperti che hanno registrato un rallentamento dei deflussi a -795 milioni di euro, dai -2,9 miliardi di euro di luglio.In particolare, si sono spenti i riscatti dagli(-11 milioni). Flessibili e bilanciati sono rimasti in territorio negativo, rispettivamente a -1,6 miliardi e -931 milioni euro, mentre proseguono gli afflussi verso i prodotti(+664 milioni).Il bilancio preliminare delleregistra, invece, 2,8 miliardi euro di deflussi ad agosto, appesantito dai 3,2 miliardi euro fuoriusciti dalle gestioni istituzionali. In positivo, per contro, lea +377 milioni euro.Infine, ilammontava a fine mese a 2.274 miliardi euro, in lieve calo dai 2.286 miliardi euro precedenti, in scia a un effetto mercato negativo pari a -0,4%, in base alle stime dell'Ufficio Studi di Assogestioni.Considerando i fondi aperti e le gestioni di portafoglio,si piazza il gruppocon 661,7 milioni di euro, seguito dacon 350,7 milioni di euro e il gruppocon 280,9 milioni di euro.Tra le società che chiudono agosto 2023, al primo posto c'è il gruppocon circa -2,199 miliardi di euro, seguito dal gruppocon -1,439 miliardi di euro ea -853,5 milioni di euro.