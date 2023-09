Bifire, Alantra taglia target price e conferma Buy

Alantra

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 4,5 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di materiali per la protezione al fuoco e l'isolamento termico nei settori dell'edilizia e dell'industriale, confermando lasul titolo a "" visto il potenziale upside del 39%. La revisione del giudizio è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre 2023 Gli analisti scrivono che i risultati (con vendite ed EBITDA già comunicati) hanno mostrato un(-3,6% su base annua) con una forte espansione del margine EBITDA (25,2% sulle vendite, +320 pb rispetto al 1sem22). Gli investimenti, principalmente relativi al quarto impianto di produzione, e l'assorbimento del capitale circolante netto hanno portato ad una posizione debitoria netta di 0,1 milioni di euro (dalla liquidità netta di 1,4 milioni a YE22).Alantra ha aumentato ladell'EBITDA FY23 del +5,7%, confermando al contempo altri dati. L'espansione della capacità produttiva per penetrare nell'area DACH e ampliare il portafoglio prodotti dovrebbe proteggere dalla debole domanda interna. Inoltre, ha sostanzialmente confermato i ricavi FY23 (-5% yoy, il che implica una decelerazione conservativa del -6,5% nel 2H), con un EBITDA di 9,3 milioni di euro/22,2% margin (+5,2% yoy)."Riteniamo che, nonostante l'attuale contesto caratterizzato da fattori sfavorevoli a breve termine, iderivanti dalla tendenza alla decarbonizzazione nella ristrutturazione degli edifici dell'UE costituiscano chiari potenziali di rialzo", si legge nella ricerca.Nonostante la forte performance da inizio anno (+20%), Bifire è in calo del 18% rispetto all'IPO. Ildel 40% sull'EV/EBIT 23 rispetto ai produttori internazionali di materiali da costruzione innovativi, viene fatto notare.