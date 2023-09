Elsa Solutions, +50% nel primo giorno a Piazza Affari

ELSA Solutions

(Teleborsa) -, società attiva nel settore del motion control e delle batterie special purpose, ha chiuso ilcon un. Le azioni hanno terminato la prima seduta su Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, a, rispetto a un prezzo di collocamento di 2,50 euro, raggiungendo una capitalizzazione di 11,7 milioni di euro.Il titolo. Il controvalore del primo giorno a Piazza Affari è stato di 1.875 euro, con un solo contratto concluso e 500 azioni passate di mano.Elsa Solutions rappresenta lasu Euronext Growth Milan e la quarantottesima quotazione del 2023 su. La società emiliana ha visto la quotazione come un "" e utilizzerà le risorse raccolte per "mettere a terra nuovi investimenti che ci consentiranno di sviluppare nuovi mercati esteri, di migliorare il nostro standard produttivo e produrre di più in maniera più efficace e più efficiente", ha detto l'AD Davide Dal Pozzo.