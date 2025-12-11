Milano 17:35
43.702 +0,54%
Nasdaq 19:25
25.607 -0,66%
Dow Jones 19:25
48.703 +1,34%
Londra 17:35
9.703 +0,49%
Francoforte 17:35
24.295 +0,68%

Euronext, Eiffage sostituirà Edenred nell'indice CAC 40

Finanza
Euronext, Eiffage sostituirà Edenred nell'indice CAC 40
(Teleborsa) - Eiffage, colosso francese dell'ingegneria civile e dei lavori pubblici, sostituirà Edenred, big dei buoni pasto e dei servizi alle imprese, nel CAC 40, l'indice che comprende i 40 titoli francesi o esteri a maggior capitalizzazione quotati presso la sede parigina di Euronext. La modifica sarà implementate dopo la chiusura dei mercati di venerdì 19 dicembre 2025 e sarà effettiva da lunedì 22 dicembre 2025.

Nessun cambiamento nel CAC Large 60 Index. Nel SBF 120 Index entrano Lisi e Nanobiotix ed escono Mersen e Planisware. Nel CAC Mid 60 Index entrano Lisi e Nanobiotix ed escono Mersen e Planisware.
Condividi
```