Euronext, Eiffage sostituirà Edenred nell'indice CAC 40

(Teleborsa) - Eiffage
, colosso francese dell'ingegneria civile e dei lavori pubblici, sostituirà Edenred
, big dei buoni pasto e dei servizi alle imprese, nel CAC 40
, l'indice che comprende i 40 titoli francesi o esteri a maggior capitalizzazione quotati presso la sede parigina di Euronext
. La modifica sarà implementate dopo la chiusura dei mercati di venerdì 19 dicembre 2025 e sarà effettiva da lunedì 22 dicembre 2025.
Nessun cambiamento nel CAC Large 60 Index. Nel SBF 120 Index
entrano Lisi
e Nanobiotix
ed escono Mersen
e Planisware
. Nel CAC Mid 60 Index
entrano Lisi e Nanobiotix ed escono Mersen e Planisware.