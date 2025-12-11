Euronext, Eiffage sostituirà Edenred nell'indice CAC 40

Eiffage

Edenred

Euronext

Lisi

Nanobiotix

Mersen

Planisware

(Teleborsa) -, colosso francese dell'ingegneria civile e dei lavori pubblici,, big dei buoni pasto e dei servizi alle imprese, nel, l'indice che comprende i 40 titoli francesi o esteri a maggior capitalizzazione quotati presso la sede parigina di. La modifica sarà implementate dopo la chiusura dei mercati di venerdì 19 dicembre 2025 e sarà effettiva da lunedì 22 dicembre 2025.Nessun cambiamento nel CAC Large 60 Index. Nelentranoed escono. Nelentrano Lisi e Nanobiotix ed escono Mersen e Planisware.