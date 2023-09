Avio, Intesa lima target price e conferma Hold

Intesa Sanpaolo

Avio

(Teleborsa) -ha ridotto a(dai precedenti 9,5 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, confermando la" sul titolo.Gli analisti scrivono che idel primo semestre 2023 sono stati leggermente migliori del previsto e hanno mostrato una crescita del 17,7% su base annua, guidata dalla maggiore attività nel business della propulsione tattica e nell'attività di sviluppo per progetti correlati al PNRR, che hanno più che compensato la minore produzione e sviluppo relativa al programma Ariane (Ariane 5 è in fase di eliminazione, mentre Ariane 6 ha avuto alcuni ritardi). Ilè stato di 30 punti base superiore alle previsioni e ha mostrato un aumento di 260 punti base su base annua, grazie al migliore assorbimento dei costi fissi, ai minori costi del gas e al favorevole mix di vendita.Il broker ricorda che nei prossimi giorni sono attesi: le raccomandazioni dell'Independent Inquiry Board e il lancio di Vega VV23."Le prospettive per il settore sono positive e il portafoglio ordini del gruppo fa ben sperare per la crescita dei ricavi e della redditività del prossimo anno - si legge nella ricerca - Il titolo è stato penalizzato dai ritardi del programma Ariane 6 e dall'incertezza su costi e tempi del ritorno al volo di Vega C: maggiorepotrebbero tuttavia contribuire a stimolare un".