Emma Villas su EGM. Bisogno: ora acquisizioni e ampliamento canali di vendita

(Teleborsa) - ", abbiamo preso senz'altro un momento di mercato molto complesso e articolato, però per noi è sufficiente perché abbiamo intenzione di entrare anche in maniera graduale e senza fare delle operazioni stravolgenti o troppo forzate". Lo ha detto a Teleborsadi, a margine della cerimonia di quotazione a Palazzo Mezzanotte."Quindi sono molto contento - ha aggiunto - soprattutto perché è una base di partenza per la nostra azienda, che ci potrà consentire di avere sicuramente - dal punto di vista finanziario - delledel nostro settore, sviluppare la nostra rete e i canali di vendita, ma soprattutto la Borsa ci consentirà di essere visti e conosciuti sicuramente molto di più rispetto allo stato attuale, e soprattutto è la certificazione per i nostri proprietari e per i nostri clienti di una società che ha tutti i requisiti che in questo mondo spesso mancano".Emma Villas, sbarcata oggi su(EGM), è uno dei principali operatori in Italia nel settore degli affitti turistici di ville e dimore di pregio cui abbina l'offerta di prodotti e servizi aggiuntivi al soggiorno. Gestisce oltre 550 proprietà in esclusiva in Italia e ospita annualmente più di 50.000 ospiti. Emma Villas rappresenta lada inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese. Si tratta della quarantanovesima quotazione del 2023 su"Abbiamo sempre fatto col nostro team un, siamo sempre stati molto compatti soprattutto nei momenti difficili e siamo riusciti sempre a uscirne con il lavoro, con la calma, ma allo stesso tempo con la determinazione. Sicuramente i momenti difficili ci sono stati, in particolar modo ricordiamo il Covid che è stato un anno drammatico per il turismo. Però con un po' di iniziativa, un po' di coraggio e con il team siamo riusciti a tirare fuori delle cose buone anche in quel momento".In fase di collocamento Emma Villas ha3,5 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio di over-allotment, l'importo complessivo raccolto sarà di 3,5 milioni di euro. Ilin caso di integrale esercizio dell'opzione di over-allotment sarà pari al 15,21%, mentre ladi mercato all'IPO è pari a 23 milioni di euro.Gli obiettivi della quotazione, "sono sostanzialmente l'in Italia, attraverso un incremento progressivo della rete di acquisizione diretta e indiretta, l'ampliamento delle acquisizioni anche all'estero che siamo intraprendendo e anche un forte impulso sui canali di vendita diretti e indiretti, quindi l'ampliamento anche dei canali di vendita a livello oramai globale, perché comunque è una realtà che lavora a livello globale", ha spiegatodi Emma Villas."Un altro il driver di sviluppo è sicuramente la, che è un elemento importante sia nella fase di acquisto che nella fase di gestione degli ospiti, ricordando che comunque gestiamo solo in Italia circa 50 mila ospiti ogni anno - ha proseguito Tordi - e poi un tema importante è l'che hanno in portafoglio già delle ville, questo perché la presenza territoriale per noi è fondamentale".Il punto di forza del business, ha raccontato il general manager, è il fatto che "il modello di business di Emma Villas è la, quindi il fatto di essere in grado di garantire il budget. Questo è un elemento sicuramente di forza, che ci contraddistingue. Ma oltre a questo la possibilità di gestire le ville come property manager è un elemento che dà serenità ai proprietari, che non riescono a fare questo"."In più abbiamo ampliato tutta una serie di servizi che sono di natura assicurativa e gestionale, che sollevano i proprietari da una serie diproblematiche che altrimenti incontrerebbero se gestissero da soli le loro proprietà - ha aggiunto - Quindi il".