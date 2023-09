ISTAT, l'inflazione a settembre rallenta al 5,3%

(Teleborsa) - A settembre, secondo le stime preliminari dell', l’inflazione registra un ulteriore, sebbene lieve, rallentamento, scendendo al +5,3%. Larisente dell’andamento dei prezzi dei beni alimentari, la cui crescita in ragione d’anno si riduce sensibilmente, pur restando su valori relativamente marcati (+8,6%).Per contro - spiega l'Istituto di statistica - un freno al rientro dell’inflazione si deve al riaccendersi di tensioni sui prezzi dei Beni energetici, in particolare nel settore non regolamentato, che riporta la dinamica tendenziale del comparto su valori positivi, ma anche all’accelerazione dei prezzi dei Servizi di trasporto. Si attenua, infine, la crescita su base annua dei prezzi del “carrello della spesa”, che a settembre si attesta al +8,3%.