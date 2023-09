RFLTC, semestrale in crescita grazie a contributo Movinter

RedFish LongTerm Capital

(Teleborsa) -(RFLTC), holding di partecipazioni industriali quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre del 2023 condelle vendite e delle prestazioni consolidati pari a 4,9 milioni di euro, i quali afferiscono per 4,8 milioni ai ricavi delle vendite e delle prestazioni della società Movinter. L'consolidato risulta pari a 515 mila euro, rispetto a -315 migliaia al 30 giugno 2022, con unal 10,6%. Ilè pari a 61 mila euro, rispetto a una perdita di 122 mila euro al 30 giugno 2022."Siamo- ha commentato, founder e AD - I risultati del primo semestre, i primi da quotata, parlano di RedFish come di una società che guarda avanti, conscia e capace di destreggiarsi in un ambiente difficile. La prima parte dell'anno è stata dedicata allain aziende italiane eccellenti e al monitoraggio costante del portafoglio in essere; in alcuni casi anche all’incremento dell'investimento in società già in portafoglio. Rafforzare le basi per una crescita solida, anche se in più tempo, è ciò a cui puntiamo. E le nostre partecipate ci stanno dando soddisfazione. Intanto il miglioramento di valore della produzione, di risultato netto d’esercizio ed EBITDA ci spingono a continuare in questa direzione".