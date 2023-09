Rosetti Marino, l'utile semestrale balza a 6,4 milioni di euro

Rosetti Marino

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella cantieristica navale e negli impianti per l'energia, ha chiuso ilcon unconsolidato pari a 168,8 milioni di euro, in aumento rispetto allo stesso semestre del 2022 (151 milioni di euro).L'consolidato è risultato positivo per 14,7 milioni di euro, rispetto a un risultato pari a 6 milioni di euro al 30 giugno 2022. L'di Gruppo è di 6,4 milioni di euro, rispetto a un Utile Netto pari a 1 milione di euro al 30 giugno 2022.Laconsolidata a breve, comprensiva delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, al 30 giugno 2023 è positiva (cassa) per 48,5 milioni di euro, contro 35,4 milioni di euro al 31 dicembre 2022 (3.774 mila al 30 giugno 2023 contro un saldo negativo di 24.722 mila al 31 dicembre 2022 tenuto conto anche delle scadenze debitorie a medio/lungo periodo).Ilrinveniente dalle commesse acquisite e non completate ad oggi ammonta a circa 815 milioni di euro (382 milioni di euro al 31 dicembre 2022).