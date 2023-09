Sostenibile, sicura e tecnologica: ecco come sarà la mobilità del futuro

(Teleborsa) -Certamente sotto il segno diE' questa la fotografia scattata dal convegno “Il Futuro della mobilità: come ci muoveremo nei prossimi anni?” che si è svolto oggi, organizzato da “Il Foglio quotidiano” e danella sua storica sede in Corso Venezia 43 conulleche si conferma il mezzo di trasporto preferito dagli italiani. Lo sottolinea il Presidente di AC Milanointervistato da Teleborsa a margine dell'evento, nel corso della quale ha indicatoSono da sempre un sostenitore della mobilità dolce, biciclette e monopattini ma è importante arrivare a questa transizione per gradi. Per costruire una nuova viabilità è necessario adeguare città e infrastrutture", spiegasottolineando chesolo cioè in modo che non siano particolarmente rischiose per gli stessi fruitori"- sottolinea ancora il Presidente di AC Milano -ciò vuol dire che non in tutte le vie si dispone degli spazi per far convivere le esigenze di tutti i fruitori della strada. Faccio un esempio concreto: in questi giorni è stata aperta una nuova ciclabile in corso Monforte - una via di accesso al centro di Milano - una zona decisamente complessa: la ciclabile c’è da due giorni ma la coda inizia 300 metri prima e secondo me non se ne sentiva l’esigenza anche perchè esiste già una ciclabile nelle vie parallele"."Aggiungo che da sempreo anche alle altre grandi città d’Italia quindi è importante parlarne. Quel che voglio dire è cheda quando è nata ha rappresentato uno strumento di libertà. In più va ricordato che si prende l'autoAnzi,ma se parliamo di altre città la situazione è decisamente critica, va da sè che"Proprio in quest'ottica, laumentare seriamente il trasporto pubblico sia di superficie che sotterraneo e aumentare i parcheggi, quantomeno quelli di"Tengo, anzitutto, a fare chiarezza su un concetto: molti soggetti passano una informazione non corretta ossia "dal 2035 tutti a piedi". L'informazione corretta invece è che dal 2035 quel tipo di auto non verranno più vendute, ma fino a che smaltiremo il parco circolante saremo indicativamente intorno al. Al netto di questa doverosa precisazione, credo che sia giusto darci degli obiettivi, fissare delle date per fare il punto e cercare di stimolare ma credo ancora di più che debba essere una transizione che tenga conto delle esigenze di tutti, che sia fatta con il buon senso e non con le", spiega ancora il Presidente sottolineando che per farlo "serve che il pubblico faccia la sua parte, creando"Faccio un esempio personale - prosegue La Russa - io vado spesso per lavoro aprima ci andavo sempre in auto, da diversi anni invece opto per ilci impiega un’ora invece che due, posso lavorare mentre sono in viaggio e sono decisamente felice di inquinare meno. Ma posso farlo perchè"Questo dei 1, le celebrazioni, la mostra, siamo impegnati con il rinnovamento dell'Autodromo di Monza e siamo in prima linea rispetto alle trasformazioni di cui abbiamo parlato, promuovendo e tutelando il diritto alla mobilità per tutti°, sottolinea ancora il Presidente che aggiunge: ""Senza dimenticare che per noi èproprio in quest'otticaconclude il Presidente La Russa.