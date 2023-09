Steriltom, Squeri: "Alla fiera internazionale Anuga per la crescita sostenibile"

(Teleborsa) - "Steriltom, azienda leader nella produzione di polpa di pomodoro a livello europeo, sarà presente dal 7 all'11 ottobre alla fiera internazionale Anuga a Colonia, all'interno del Padiglione 11.2 – stand B031 dove il tema chiave dell'edizione sarà dedicato alla Crescita Sostenibile". È quanto fa sapere in una nota"Mai come oggi – ha proseguito– Steriltom si sente parte di questo lungo percorso di crescita sostenibile, intesa come crescita ecologica ed economica durevole nel tempo, volta a non limitare le risorse naturali e a non mettere in pericolo le generazioni future. Le risorse ambientali e sociali devono essere utilizzate in modo sostenibile ed è quindi necessario trovare un giusto equilibrio"."Seguendo questo filone, l'azienda sta investendo risorse per il miglioramento della sostenibilità ambientale e il nostro percorso inizia dalla parte agricola. Abbiamo importanti progetti in atto con i nostri agricoltori per favorire la biodiversità, l'agricoltura rigenerativa ed il risparmio idrico. Tramite la piantumazione di filari di alberi e piante, – ha continuato– i nostri agricoltori riescono a preservare e mantenere ecosistemi sani, mentre mediante l'installazione di sonde irrigue riescono a verificare l'umidità del suolo, rendendo più efficace e sostenibile l'irrigazione. Il nostro obiettivo - ha concluso - è di continuare a crescere, portando la nostra polpa di pomodoro nel mondo e dando la possibilità al cliente di acquistare un prodotto non solo di qualità, ma anche sostenibile e che rispetti l'ambiente".