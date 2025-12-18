RiminiWellness 2026 celebra 20 anni all’insegna di movimento e innovazione

(Teleborsa) -, in programma dal, celebrerà icon un’edizione all’insegna diDopo il successo del 2025), l’evento rafforzerà il, cone un’La manifestazione amplierà il pubblico coinvolgendoe consoliderà il modello di fiera esperienziale e di filiera, puntando su n, contenuti di iLaNel visual, l’allenamento diventa energia pura, un flusso capace di fondere atleta e spazio circostante. Protagonista della campagna è un atleta dai confini sfumati, immerso in uno spazio fuori fuoco dove non conta il gesto sportivo, ma la traccia che esso lascia, il ritmo che si espande oltre i limiti fisici, mentali e geografici. Un movimento che diventa esperienza.È l’attraversamento fisico dei padiglioni, del quartiere fieristico, della città e della Riviera, ma è anche un attraversamento mentale, emotivo e sensoriale. L’esperienza diventa completa solo lasciandosi attraversare dal movimento, immergendosi nella sua energia in continua trasformazione. Il concept si traduce in un immaginario visivo vibrante, un linguaggio potente, contemporaneo e capace di parlare a una community ampia, eterogenea e in continua crescita.RiminiWellness non si limita agli spazi espositivi:che coinvolgeranno residenti, sportivi, palestre e realtà del territorio. È lo spirito di RiminiWellness OFF, che giunto alla sua quarta edizione, affiancherà la fiera con iniziative diffuse e complementari, creando un’esperienza wellness unica sull’intero tessuto urbano.