RiminiWellness 2026 celebra 20 anni all’insegna di movimento e innovazione

(Teleborsa) - RiminiWellness 2026
, in programma dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera
, celebrerà i 20 anni della manifestazione
con un’edizione all’insegna di movimento, innovazione ed esperienza immersiva, riassunta dal claim "Go Through".
Dopo il successo del 2025 (+32% di presenze
), l’evento rafforzerà il macro-tema Health
, con 30 padiglioni dedicati a fitness, medicina sportiva, fisioterapia, nutraceutica e cosmeceutica,
e un’attenzione crescente al movimento come leva di prevenzione, benessere e longevità.
La manifestazione amplierà il pubblico coinvolgendo sempre più professionisti della salute
e consoliderà il modello di fiera esperienziale e di filiera, puntando su networking internazionale
, contenuti di innovazione e sostenibilità e nuovi progetti dedicati agli Industry Leaders ed Experts.
La nuova campagna di RiminiWellness 2026 trae ispirazione dall’arte dinamica di Boccioni e Balla.
Nel visual, l’allenamento diventa energia pura, un flusso capace di fondere atleta e spazio circostante. Protagonista della campagna è un atleta dai confini sfumati, immerso in uno spazio fuori fuoco dove non conta il gesto sportivo, ma la traccia che esso lascia, il ritmo che si espande oltre i limiti fisici, mentali e geografici. Un movimento che diventa esperienza."Go Through" non è solo un tema, ma un modo di vivere proposto dalla prossima edizione 2026.
È l’attraversamento fisico dei padiglioni, del quartiere fieristico, della città e della Riviera, ma è anche un attraversamento mentale, emotivo e sensoriale. L’esperienza diventa completa solo lasciandosi attraversare dal movimento, immergendosi nella sua energia in continua trasformazione. Il concept si traduce in un immaginario visivo vibrante, un linguaggio potente, contemporaneo e capace di parlare a una community ampia, eterogenea e in continua crescita.
RiminiWellness non si limita agli spazi espositivi: anche nel 2026, la manifestazione si estenderà su tutta la città e la Riviera con attività, eventi e momenti di partecipazione
che coinvolgeranno residenti, sportivi, palestre e realtà del territorio. È lo spirito di RiminiWellness OFF, che giunto alla sua quarta edizione, affiancherà la fiera con iniziative diffuse e complementari, creando un’esperienza wellness unica sull’intero tessuto urbano.