BPPB, utile semestrale balza a 12,7 milioni di euro

(Teleborsa) -(BPPB) ha chiuso il primo semestre con unpari a 12,7 milioni di euro, in crescita di oltre il 60% rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente.Il, pari a 92,3 milioni di euro, ha registrato una una crescita del 17,8%, sostenuta dall'incremento netto del margine d'interesse, dovuta prevalentemente alla crescita dei tassi di mercato. Glisono stati pari a 60 milioni di euro, in leggera crescita per effetto della dinamica inflattiva che ha interessato le principali voci di costo.Ilè stato in moderata crescita, esprimendo una qualità del portafoglio crediti in linea con i livelli registrati al 31 dicembre 2022: l'indicatore "crediti deteriorati netti/impieghi a clientela" risulta pari al 2,1%, mentre in miglioramento risulta il "Texas Ratio" si attesta al 18,7%, rispetto al 19,4% registrato al 31 dicembre 2022., calcolati computando il risultato di conto economico del primo semestre, al 30 giugno 2023, sono i seguenti: CET1 14,9%, TIER1 14,9% e TCR 15,8%.