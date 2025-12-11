Milano 15:08
43.772 +0,71%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 15:08
9.664 +0,09%
Francoforte 15:08
24.245 +0,47%

Francoforte: balza in avanti Knorr-Bremse

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: balza in avanti Knorr-Bremse
Rialzo marcato per Knorr-Bremse, che tratta in utile del 2,21% sui valori precedenti.
Condividi
```