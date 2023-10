Marzocchi Pompe, utile semestrale balza a 2,1 milioni di euro

Marzocchi Pompe

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle pompe e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni, ha chiuso il primo semestre del 2023 conpari a 26,6 milioni di euro (+4,4% rispetto al 30 giugno 2022),al 4,95 milioni di euro (+28,7% conal 18,4% vs. 15,2% grazie all'aumento dei prezzi di vendita unito alla riduzione dei costi energetici) epari a 2,1 milioni di euro (+127%)."Siamoottenuti nel primo semestre 2023, sia per quanto riguarda i ricavi, che hanno segnato nuovamente il miglior risultato di sempre, che dal punto di vista della marginalità operativa - ha commentato l'- Nonostante un mercato meno brillante rispetto all’anno passato ed uno scenario globale complesso, Marzocchi Pompe ha continuato il suo percorso di crescita"."Questi risultati ci danno sempre più entusiasmo per investire ancora, non solo nel miglioramento della produttività ed efficienza, ma anche nel consolidamento della nostra presenza commerciale - ha aggiunto -e ad estendere ulteriormente la già vasta gamma di prodotti che offriamo. Proseguiremo, inoltre, con i, che, entro la fine dell’anno, ci permetteranno già una prima significativa ottimizzazione logistica, grazie al trasferimento del magazzino spedizioni dalla sede di Casalecchio".