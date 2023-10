Saes Getters, linee guida utilizzo proventi cessione Nitinol

Saes Getters

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato le linee guida relative all’utilizzo dei proventi della cessione del business del Nitinol per applicazioni medicali alla società statunitense Resonetics.Le linee guida prevedono, tra l’altro, di sottoporre all’approvazione degli azionisti la distribuzione di un dividendo, per l’esercizio 2023, pari a Euro 12,51 per azione, per un monte dividendi complessivo, relativo all’esercizio 2023, pari a circa Euro 210 milioni e la promozione da parte di Saes Getters di un’di massime n. 5.700.325 azioni ordinarie proprie ad un corrispettivo di Euro 24,56 per azione (ex Dividendo 2023) per un corrispettivo complessivo massimo pari ad Euro 139.999.982 (l'OPA).La cessione del business del Nitinol per applicazioni medicali consente alla Società di disporre di un’ingente iniezione di liquidità, chepermetterà alla stessa di garantire un’adeguata remunerazione per i propri azionisti.I rimanenti proventi, stimati sulla base del prezzo provvisorio al closing, al netto degli esborsi sopra indicati connessi al Dividendo 2023 e all’OPA, pari indicativamente a circa Euro 350 milioni saranno impiegati per l’attuazione di un nuovo piano industriale di crescita, organica e inorganica, coerente con le competenze tecnico-scientifiche del Gruppo Saes.