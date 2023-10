Scuola, si allarga divario generazionale docenti-alunni: Anief rilancia la richiesta di una “finestra” per il personale tra i più esposti al burnout

(Teleborsa) - “Nel comparto pubblico due dipendenti su tre hanno oltre 50 anni di età: si tratta di 2,2 milioni su 3,2 milioni. È urgente introdurre unaper quelli che lavorano nella, ad iniziare dai docenti: è troppo alto, infatti, il gap generazionale tra studenti e docenti e questo rischia di compromettere anche l’apprendimento e la didattica”: a dichiararlo è, presidente nazionale, dopo avere appreso dei dati aggiornati sulla composizione dei lavoratori che operano nel pubblico impiego.Ilricorda che nella scuola dal 19 settembre al 23 ottobre 2023 docenti e personale Ata possono presentare domanda di pensionamento. Mentre per i dirigenti scolastici c’è tempo fino al 28 febbraio. In tutti i casi, tranne i maestri della scuola dell’infanzia e primaria, valgono le regole di tutti i dipendenti: nessuna deroga è infatti prevista per questi lavoratori, sebbene sia ormai statisticamente e scientificamente appurata l’alta percentuale ditra gliche, di fatto, gli studi medici riconoscono senza più ombra di dubbio. “Per questo motivo – conclude il presidente Pacifico - il sindacato non si stancherà mai di rivendicare l’uscita anticipata a 62 anni e senza penalizzazioni sull’assegno di pensione, alla stregua di quanto è previsto per i dipendenti del comparto militare. Inoltre, occorre rendere gratuito il riscatto degli studi universitari ed estendere il carattere gravoso del lavoro a tutto il personale, con agevolazioni fiscali e investimenti adeguati per le, in modo da rivalutare anche quello che ad oggi è soltanto un contributo figurativo da parte dello Stato”, conclude il leader dell’Anief.Alcune settimane fa è stata resa pubblica la proposta di, a cui aderisce Anief, e presentata all’Osservatorio della spesa previdenziale istituito presso il, per la revisione delle regole generali della Legge Fornero: la proposta riguarda i criteri di calcolo degli assegni pensionistici, in modo particolare il sistema delle soglie minime. Sulla flessibilità in uscita, laritiene necessario prevedere forme di flessibilità più generalizzate, anche attraverso un recupero dell’occupazione, nonché una revisione delle attuali norme, oggi molto restrittive, relative alla cosiddetta Opzione donna ed all’Ape sociale. E Cisal ha ribadito l’esigenza dell’allargamento della condizione di lavoro usurante a tutto il personale docente di ogni ordine e grado.Se per gli attuali lavoratori di mezza età il problema è sentito, per i giovani rischia di diventare un dramma. In base alle ultimedi, per gli attualila pensione media potrebbe essere soltanto di 1.577 euro lordi mensili per i dipendenti e di 1.650 euro per coloro che operano con partita Iva. Inoltre, una recente ricerca prodotta dalcon Eures sulle future pensioni degli attuali lavoratori under 35 ha previsto che il pensionamento delle nuove generazioni di lavoraotri potrebbe slittare spaventosamente in avanti, di altri 7 anni rispetto ai 67 attuali, con assegni mensili di quiescenza di poco superiori ai 1.000 euro.Durante ilsulle pensioni tra Governo e parti sociali la scorsa estate Cisal ha anche presentato al ministero del Lavoro un documento conper garantire la dignità degli assegni pensionistici in particolare modo per chi oggi è legato al sistema previdenziale “puro” contributivo: “La verità – conclude Pacifico – è che occorre garantire di andare in pensione con il massimo dei contributi che non possono essere inferiori all'80% dell'ultimo stipendio”.