Eli Lilly acquista Point Biopharma per 1,4 miliardi di dollari

(Teleborsa) -, colosso farmaceutico statunitense, e, azienda radiofarmaceutica statunitense che sviluppa terapie per il trattamento del cancro, hanno annunciato un accordo definitivo in base al quale Eli Lilly acquisirà Point Biopharma attraverso un'(OPA) su tutte le azioni in circolazione a 12,50 dollari in contanti (per un totale di circa). L'operazione è stata approvata dai consigli di amministrazione di entrambe le società."Negli ultimi anni, abbiamo visto come i radiofarmaci ben progettati possono dimostrare risultati significativi per i pazienti affetti da cancro e integrarsi rapidamente negli standard di cura, ma il campo è ancora agli albori - ha affermato, presidente di Loxo@Lilly, l'unità di oncologia di Eli Lilly - Siamoe consideriamo l'acquisizione di Point Biopharma come l'inizio del nostro investimento nello sviluppo di molteplici farmaci radioligandi significativi per i tumori difficili da trattare".Il prezzo di acquisto pagabile al closing rappresenta unrispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Point Biopharma il 2 ottobre 2023, l'ultimo giorno di negoziazione prima dell'annuncio, e del 68% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume di 30 giorni. Il consiglio di amministrazione di Point Biopharma ha raccomandato all'unanimità che gli azionisti partecipino all'offerta pubblica di acquisto.