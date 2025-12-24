Honda acquista gli asset batterie di LG in Ohio per 2,9 miliardi

(Teleborsa) - Honda Motor
acquisirà gli impianti e gli asset di LG Energy Solution
legati alla loro joint venture per la produzione di batterie in Ohio, in un’operazione dal valore di circa 4,2 trilioni di won (2,9 miliardi di dollari).
La cessione, destinata a una controllata statunitense di Honda, dovrebbe essere completata entro la fine di febbraio, secondo quanto comunicato da LG in una filing regolamentare.
Il gruppo sudcoreano ha spiegato che la decisione punta a migliorare l’efficienza operativa, mentre il rallentamento del mercato dei veicoli elettrici negli Stati Uniti continua a influenzare l’intera catena di fornitura del settore.