Festival delle Regioni: dal PNRR alla sanità, cosa ha detto la Premier Meloni

(Teleborsa) - Tanti gli argomenti affrontati dalla Premieri a Torino in occasione della sua partecipazione alla giornata conclusiva del Festival delle regioni., ogni territorio può contare su energie e risorse estremamente importanti che meritano di essere conosciute, valorizzate e messe in rete. Questo patrimonio è il nucleo della nostra forza ed è fondamentale per rafforzare il senso di appartenenza alla nazione", ha detto Meloni aggiungendo che "il piano Mattei per l'Africa è un progetto strategico italiano su cui puntiamo a coinvolgere Europa soprattutto, che stiamo elaborando, che porteremo in Parlamento" e sul quale "chiederemo il coinvolgimento di tutti".La premier ha invitato a "cogliere le opportunità dalle crisi che si stanno affrontando". Dalla Premier l'invito a "lavorare per restituire al Mediterraneo la sua centralità", una "scelta di strategia" perché "se il futuro è il tema delle materie prime allora l'Africa non è un continente povero, potenzialmente è un grande produttore di energia", ha detto. "Lavoriamo a reti di collegamento", come il "cavo sottomarino con la Tunisia". "ha aggiunto. "Abbiamo deciso di intervenire, riunendo sia le gestione il, per avere una visione unitaria e strategica delle risorse che avevamo a disposizione".. "Un sistema sanitario efficace è l'obiettivo di tutti", ma è "miope" una discussione concentrata tutta sulle risorse, serve ", con una riflessione "anche su come le risorse vengono spese. Non basta necessariamente spendere di più" se poi le risorse vengono spese in modo inefficiente. "L'obiettivo principale per ognuno di noi è la sostenibilità del sistema sanitario ben sapendo che ci muoviamo in un contesto complesso". "Non vogliamo rinunciare ad occuparci di salute, partendo dal potenziamento dalle risorse" per il personale" e per "abbattere le liste di attesa".