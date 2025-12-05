Consob, dal 2019 chiusi 2.270 domini: offrivano illegalmente servizi di investimento e crypto

(Teleborsa) -, nella sua attività di contrasto all'abusivismo finanziario. A partire dal luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, è stata infatti disposta la chiusura di 1507 siti internet a quali si aggiungono 763 pagine web, per un totale di 2.270 domini singoli bloccati.Nell'ultima settimana, la Consob ha ordinato l'oscuramento di 11 nuovi siti web: di questi, dieci offrivanoe uno prestava. A partire da gennaio 2025, sono stati chiusi 307 siti, 196 dei quali per la prestazione non autorizzata di servizi e attività di investimento su strumenti finanziari o abusiva offerta al pubblico di prodotti finanziari, mentre ulteriori 111 siti sono stati oscurati per attività abusive relative alle cripto-attività.Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento: Praxiscarma s.a. (sito internet www.praxiscarma.com e relativa pagina https://office.praxiscarma.com); "RYE036" (sito https://rye026.it); "RYE326" (sito https://rye326.it); "03WAKIH" (sito https://03wakih.it); "SJCJ11" (sito https://sjcj11.it); "01LUHAR" (sito https://01luhar.it); "GKJ159" (sito https://gkj159.it); "DSHS82" (sito https://dshs82.it); "GFJ123" (sito https://gfj123.it); "L88159" (sito https://l88159.it); "FGJ329" (sito https://fgj329.it).