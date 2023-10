Pattern, Intesa aumenta target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Pattern

(Teleborsa) -ha incrementato a(dai precedenti 7,9 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per importanti brand del fashion luxury internazionale, ribadendo la" visto il potenziale upside del 22%.Gli analisti apprezzano la crescita registrata nel primo semestre del 2023, anche se la redditività è stata leggermente influenzata dalla pressione sui prezzi. Le prospettive a breve termine sembrano incoraggianti econtinui nella seconda metà del 2023.Sulla base dei risultati del primo semestre 2023 e delle indicazioni positive sulla performance di luglio-settembre delineate dalla società durante l'ultima conference call, Intesa ha, incorporando D&A e capex più elevati principalmente a causa del acquisizione di quote di minoranza di RGB, Petri & Lombardi e Dyloan. Inoltre, ha aggiornato l'incasso relativo alla cessione dello stabilimento di Torino dopo il closing, per il quale stima un impatto a P/L sull'utile netto reported in 20 milioni di euro."Continuiamo a credere che ladella moda di lusso assoluto,effettuate negli ultimi anni (che portano oggi a 12 aziende localizzate in 7 regioni italiane), rappresenti una leva fondamentale per la crescita dell'azienda", si legge nella ricerca.