SAES Getters, Intermonte passa a Neutral con TP invariato

(Teleborsa) -ha confermato aper azione ilsu, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti e sistemi per applicazioni industriali e medicali, tagliando lasul titolo a "" da "Outperform". La revisione del giudizio arriva dopo che ieri è stato annunciato il closing della vendita del business Nitinol/Medical a Resonetics dopo l'accordo vincolante siglato a gennaio e la chiusura dell'indagine della FTC a settembre. SAES Getters ha spiegato che 350 milioni di euro saranno distribuiti agli azionisti attraverso un dividendo speciale (210 milioni ) e riacquisto di azioni(140 milioni ) nel primo semestre del 2024.Gli analisti scrivono che la cessione del business medico cristallizza la maggior parte del valore della società nella sua PFN FY23 e ritengono che gli oltre 350 milioni di euro trattenuti all'interno di SAES per supportare lo sviluppo del suo ambito industriale appaiano eccessivi. In effetti,di SAES poiché solitamente acquisisce piccole aziende, come nel caso di Memry nel 2008 per 80 milioni di dollari, al fine di accelerare la penetrazione di prodotti innovativi basati sul know-how e sulla tecnologia di SAES.Tuttavia, gli analisti comprendono e non sono sorpresi dalla volontà del management di mantenere la liquidità in eccesso all'interno di SAES al fine diper ristrutturare la base dei costi, facilitare il passaggio generazionale all'interno di SAES e supportare lo sviluppo di un nuovo ciclo industriale che potrebbe richiedere diversi anni per generare ritorni significativi."Con le linee guida sulla remunerazione degli azionisti ora rese note e il business industriale che non costituisce un driver di valutazione nel breve termine,", si legge nella ricerca.