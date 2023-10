Take Off, EnVent taglia target price e conferma Outperform

Take Off

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM ha abbassato aper azione (da 6,41 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, confermando il" visto il potenziale upside del 96%. La revisione della raccomandazione arriva dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre 2023 Sulla base dei risultati del primo semestre, e considerando la stagionalità storica con concentrazione delle vendite nel secondo semestre, EnVent ha, ritenute "raggiungibili". D'altro canto, tengono conto della, che si traduce in un margine EBITDA sulle vendite nell'ordine del 20%, in linea con l'intervallo 18-20% indicato dal management.Gli analisti osservano che nel primo semestre si sono registrate 3 aperture di negozi Take Off e 1 chiusura, portando i negozi a quota 164, con questa suddivisione: Take Off 50, Overkids 114. "Riconosciamo un, attribuibile, secondo il management, al riposizionamento in location più performanti", si legge nella ricerca.EnVent sottolinea anche che il prezzo delle azioni Take Off è rimasto stabile fino a febbraio-marzo 2023, scambiando nell'intervallo 4,70-3,70 euro, poi è iniziata una tendenza al ribasso, portando al suo minimo storico nella regione di 1 euro. Il prezzo delle azioni ha perso il 75% negli ultimi dodici mesi,al -7%.