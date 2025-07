Campari, Barclays taglia il target price in vista della trimestrale

Barclays

(Teleborsa) -ha ridotto aper azione (-15% dai precedenti 7,50 euro) ilsu, gruppo che fa parte del FTSE MIB ed è attivo nel campo delle bevande, confermando la" sul titolo in vista dei risultati del secondo trimestre che saranno pubblicati aftermarket il 31 luglio.Gli analisti scrivono che l'azienda sta registrandodel settore in termini di tasso di crescita, madel mercato degli spirit in molti mercati. Dopo un primo trimestre difficile, viene previsto un ritorno a una modesta crescita nel secondo trimestre e una modesta crescita degli utili nel semestre."Considerando che i mesi di trading più importanti si prospettano ancora verso la fine dell'estate e il permanere dell'incertezza sui dazi,", viene sottolineato.