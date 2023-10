Tod's in calo dopo taglio target price da diversi analisti

Tod's

(Teleborsa) -per, maison italiana del lusso quotata su Euronext Milan, che soffre lada parte di diversi analisti.ha tagliato il prezzo obiettivo a 34 euro per azione (da 36 euro),a 38 euro per azione (da 43,5 euro),a 40 euro per azione (da 43 euro),a 50 euro per azione (da 55 euro).Si muove in territorio negativo, che si attesta a 33,04 euro, con u. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 32,3 e successiva a quota 31,56. Resistenza a 33,74.