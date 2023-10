UBS taglia i target price sulle aziende italiane del lusso

UBS

(Teleborsa) - Gli analisti dihanno attuato unadelle. In particolare, ha tagliato il prezzo obietto sua 12 euro per azione (da 13 euro), sua 70 euro per azione (da 73,5 euro), sua 95 euro per azione (da 101 euro), sua 50 euro per azione (da 55 euro), sua 355 euro per azione (da 375 euro).Ribasso per, che presenta una flessione del 2,92%. Debole la giornata per, che passa di mano con un calo dell'1,18%. Scambia in profit, che lievita dell'1,65%. Rosso per, che sta segnando un calo del 3,77%. Seduta fiacca per, che passa di mano con un trascurabile -0,14%.