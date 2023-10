Export Italia, Sace: il 71% del Valore Aggiunto della manifattura italiana è domestico

(Teleborsa) - Circa il 71% delincorporato nell’export della manifattura italiana è domestico, dato in linea con quello tedesco, mentre– caratterizzate da economie relativamente meno manifatturiere e nel caso della seconda di minori dimensioni – mostrano un’incidenza più elevata del VA estero. È quanto emerge da un'analisi condotta da. Alcuni dati elaborati dall’Ocse permettono di scomporre l’export di ogni Paese in, cioè quello generato dalle imprese del settore nazionale che esporta, VA domestico indiretto, vale a dire quello generato dalle imprese degli altri settori dell’economia nazionale che forniscono input al settore esportatore, o– ovvero quello incorporato negli input provenienti da altri Paesi.Concentrandosi sui primi due Paesi, a parità di VA generato all’interno delle proprie economie, l’mostra una più alta incidenza della componente indiretta, vale a dire che il VA incorporato nell’export manifatturiero proviene per il 37% da un settore italiano diverso da quello che esporta. Inprevale invece la componente diretta, riflesso anche di settori più grandi e maggiormente articolati, all’interno dei quali le imprese riescono a produrre una più ampia parte degli input – materiali e non – poi inseriti nel prodotto esportato. Un, ad esempio, in cui molte delle imprese possiedonoe gestiscono quindi al proprio interno il servizio dilogistica, farà registrare un VA domestico diretto maggiore rispetto allo stesso settore caratterizzato da imprese più piccole eattive solo in una fase della filiera.Il quadro non è omogeneo all’interno dei settori della: la– primo settore di exportitaliano – vede, ad esempio, un apporto superiore alla media del VA domestico diretto, coerente con imprese che costruisconomacchinari complessi ad alto valore aggiunto. L’presenta una filiera fortemente internazionalizzata, ma anchemolto frammentata a livello domestico, sintomo di imprese tendenzialmente più piccole rispetto a quelle tedesche, considerandoanche il grande ruolo giocato all’interno del settore dalle imprese di componentistica.La componente di VA domestico indiretto è particolarmente spiccata nel caso di, per cui vi è un’alta incidenza del VA delle materie prime, nonché dei servizi di distribuzione e vendita e, anche se in misura minore, del, spesso prodotto da altri settori quali metalli, vetro e plastica. È tra i più contenuti il VA estero incorporato nell’export di, riflesso di un settore verticalmente integrato grazie alla presenza in Italia di numerosi produttori di filati e tessuti di altissima qualità, di produttori di abbigliamento finito, ma anche di case di moda responsabili del design distintivo dei prodotti.Il successo dell’export italiano nel mondo non è quindi “solo” frutto del lavoro delle, bensì anche di una forte filiera domestica, composta prevalentemente da imprese di piccole e medie dimensioni, su cui gli esportatori fanno affidamento per realizzare input a grande valore aggiunto.