Superbonus, Poste riattiva piattaforma per acquisto crediti: le condizioni

Poste Italiane

(Teleborsa) -ha annunciato ufficialmente di essere rientrata nel mercato della. È stata infatti riattivata?laper l’acquisto dei crediti di imposta. Per il momento gli acquisti saranno aperti soltanto per le, escludendo quindi le imprese. "Poste Italiane - si legge nell’offerta - al momento non acquista nessun credito d’imposta che sia stato oggetto di precedente trasferimento, inclusi i crediti d’imposta maturati a seguito di sconto in fattura".Potranno cedere i crediti soltanto i titolari originari delle. Il servizio sarà attivato "relativamente alle quote annuali fruibili a partire dal 2024 in relazione a crediti maturati a fronte di spese sostenute nel 2023 o a rate residue di spese sostenute negli anni precedenti", si legge.Previsto anche un: massimo 50mila euro saranno cedibili in questo nuovo round, mentre complessivamente saranno cedibili 150mila euro, facendo riferimento anche al passato. Se, cioè, qualche cliente ha già raggiunto il tetto di 150mila euro, non potrà sfruttare la riapertura del canale per gli acquisti. Saranno cedibili ile tutte le agevolazioni elencate nel: bonus ristrutturazioni al 50%, ecobonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche.Pubblicate anche le: 94 euro ogni 110 euro di credito d’imposta per gli interventi relativi al superbonus 110% con recupero in 4 anni (pari all’85,5% del valore nominale del credito d’imposta maturato); 84,5 euro per ogni 100 euro di credito d’imposta per gli interventi diversi da quelli qualificanti per il superbonus 110% con recupero in 5 anni (pari all’84,5% del valore nominale del credito d’imposta maturato); 70 euro per ogni 100 euro di credito d’imposta per gli interventi diversi da quelli qualificanti per il superbonus 110% con recupero in 10 anni (pari al 70% del valore nominale del credito d’imposta maturato).