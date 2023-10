WindTre assicurazioni: la nuova era del multiservice

(Teleborsa) - Con la nascita dil’azienda è ancora più vicina alle esigenze delle famiglie grazie a prodotti pensati per proteggere lae ile per far vivere in serenità le persone nella vita di ogni giorno. WINDTRE entra nel settore come un’agenzia assicurativa e ha scelto, Insurtech leader in Europa, comeper le sue caratteristiche uniche di abilitatore di business e per la sua piattaforma tecnologica innovativa e modulare, tramite la quale è possibile attivare in negozio i prodotti assicurativi in modo facile, veloce e full digital. La partnership consente di selezionare i migliori assicuratori per creare prodotti esclusivi, innovativi e facili per i clienti WINDTRE.Da oggi i WINDTRE store offriranno i prodotti assicurativi accanto alle soluzioni per la connessione digitale nelle quali l’azienda è da tempo quella più scelta daie ai servizi luce e gas, già disponibili da più di un anno.Grazie ad una forte presenza e capillarità degli oltresul territorio, lepossono contare sulla competenza e sulla consulenza degli addetti che mettono a disposizione offerte semplici, trasparenti e a condizioni particolarmente competitive per soddisfare le esigenze di ogni famiglia e semplificare l’accesso anche ai prodotti assicurativi.“WINDTRE entra nel mercato assicurativo con nuovi prodotti che la rendono sempre più flessibile e vicina alle esigenze degli italiani”. Dichiara, Chief Commercial Officer di WINDTRE. “Con l’aggiunta dei nuovi servizi al nostro portfolio puntiamo a diventare il partner ideale dei nostri clienti, che possono vedere in noi un alleato affidabile e sicuro, fortemente radicato sul territorio grazie ai nostri store. Il passaggio ad una realtà sempre più multiservizio ci consente di posizionarci come il punto di riferimento delle famiglie”.WINDTRE propone trecon livelli crescenti di garanzie per la protezione della casa e della famiglia e una soluzione per essere vicina ai clienti anche durante i loro viaggi. Le soluzioni sono state realizzate per i clienti WINDTRE rispettivamente da Net Insurance e da AXA Partners Italia. La trasformazione di WINDTRE in un brand multiservizio conferma ancora una volta la volontà di alimentare il claim “” e il ‘’ che vede l’azienda da sempre impegnata nell’eliminare qualsiasi distanza tra le persone.