Renergetica, dimissioni del CdA in vista del cambio socio di controllo

Renergetica

(Teleborsa) -di, società attiva nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili e quotata su Euronext Growth Milan, hanno rassegnato le proprie, con effetto dalla data in cui si terrà l'Assemblea dei Soci per provvedere alla sostituzione.Le dimissioni sono state rassegnate: i) alla luce del fatto che in data 4 agosto 2023 Exacto, da un lato, e CVA Eos, dall'altro, hanno sottoscritto unda parte di Exacto in favore di CVA Eos di una; ii) in vista della prospettata modifica della compagine sociale di Renergetica che si verificherebbe in caso di esecuzione della suddetta operazione di acquisizione.All'esito del perfezionamento dell'Operazione, CVA EOS sarà tenuta a promuovere un'totalitaria obbligatoria sulle restanti azioni ordinarie.Il CdA ha deliberato di procedere alladell'Assemblea degli Azionisti in data2023 in prima convocazione e in data 26 ottobre 2023 in eventuale seconda convocazione."Le dimissioni di tutti i componenti degli organi sociali sono state presentate in vista del prospettato ingresso di CVA Eos, quale nuovo socio di riferimento di Renergetica - ha commentato, presidente e AD, nonché presidente dell'attuale socio di controllo Exacto - A titolo mio personale ed in rappresentanza di Exacto vorrei esprimere unai consiglieri ed ai sindaci dimissionari per la professionalità dimostrata e per la fattiva attività sempre prestata nell'interesse della società. Come Exacto rimarremo azionisti di Renergetica al fianco di CVA Eos con una quota del 21,77% per assicurare continuità nella gestione e confermare la nostra fiducia sulle prospettive future della società".