Amgen completa l'acquisto di Horizon per 27,8 miliardi di dollari

Amgen

Horizon Therapeutics

(Teleborsa) -ha annunciato di averdiper un, pari a un controvalore di 116,50 dollari per azione, dopo aver ricevuto il mese scorso il via libera dalla Federal Trade Commission statunitense."È un momento importante per noi: diamo il benvenuto in Amgen ai dipendenti di Horizon e iniziamo a lavorare insieme per rispondere alle urgenze dei pazienti affetti da gravi malattie - ha dichiarato il CEO Robert A. Bradway - Con l'integrazione di Horizon diamo une rafforziamo ulteriormente la leadership di Amgen in una più ampia gamma di aree terapeutiche".Dal punto di vista strategico e finanziario l'acquisizione porterà notevoli conseguenze tra cui un incremento dei flussi di cassa che consentiranno il potenziamento degli investimenti in innovazione, rafforzeranno la struttura finanziaria dell'azienda e l'accesso al mercato dei capitali; e un incremento del fatturato: Amgen prevede unAmgen confida di aggiornare le previsioni per l'anno 2023 in occasione delle comunicazioni sui, si legge in una nota.