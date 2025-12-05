Wall Street positiva dopo inflazione PCE

(Teleborsa) - Wall Street prosegue la seduta in cauto rialzo, dopo il dato sull'inflazione che apre la strada a un taglio dei tassi da parte della Fed, la prossima settimana, alla luce anche della debolezza del mercato del lavoro. Le attese di mercato - secondo il FedWatch di Cme Group - indicano ancora un 87,2% di probabilità di un taglio dei tassi da 25 punti base.
Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones
è sostanzialmente stabile e si posiziona su 47.909 punti; sulla stessa linea, resta piatto l'S&P-500
, con le quotazioni che si posizionano a 6.869 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100
(+0,35%); sui livelli della vigilia l'S&P 100
(+0,16%).
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti telecomunicazioni
(+0,84%) e energia
(+0,43%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto utilities
, che riporta una flessione di -0,48%.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Salesforce
(+5,12%), Verizon Communication
(+1,74%), Visa
(+1,65%) e Goldman Sachs
(+1,40%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Amgen
, che prosegue le contrattazioni a -2,46%.
Piccola perdita per 3M
, che scambia con un -1,2%.
Tentenna Travelers Company
, che cede lo 0,83%.
Sostanzialmente debole United Health
, che registra una flessione dello 0,81%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Adobe Systems
(+5,16%), Globalfoundries
(+4,88%), Intel
(+4,02%) e Atlassian
(+4,00%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su MicroStrategy Incorporated
, che continua la seduta con -4,38%.
Preda dei venditori Netflix
, con un decremento del 2,54%.
Si concentrano le vendite su Amgen
, che soffre un calo del 2,46%.
Vendite su Constellation Energy
, che registra un ribasso del 2,10%.