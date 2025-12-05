Milano 17:35
43.433 -0,20%
Nasdaq 18:57
25.687 +0,41%
Dow Jones 18:57
47.995 +0,30%
Londra 17:35
9.667 -0,45%
Francoforte 17:35
24.028 +0,61%

Wall Street positiva dopo inflazione PCE

(Teleborsa) - Wall Street prosegue la seduta in cauto rialzo, dopo il dato sull'inflazione che apre la strada a un taglio dei tassi da parte della Fed, la prossima settimana, alla luce anche della debolezza del mercato del lavoro. Le attese di mercato - secondo il FedWatch di Cme Group - indicano ancora un 87,2% di probabilità di un taglio dei tassi da 25 punti base.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 47.909 punti; sulla stessa linea, resta piatto l'S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 6.869 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,35%); sui livelli della vigilia l'S&P 100 (+0,16%).

Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti telecomunicazioni (+0,84%) e energia (+0,43%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto utilities, che riporta una flessione di -0,48%.

Al top tra i giganti di Wall Street, Salesforce (+5,12%), Verizon Communication (+1,74%), Visa (+1,65%) e Goldman Sachs (+1,40%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Amgen, che prosegue le contrattazioni a -2,46%.

Piccola perdita per 3M, che scambia con un -1,2%.

Tentenna Travelers Company, che cede lo 0,83%.

Sostanzialmente debole United Health, che registra una flessione dello 0,81%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Adobe Systems (+5,16%), Globalfoundries (+4,88%), Intel (+4,02%) e Atlassian (+4,00%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su MicroStrategy Incorporated, che continua la seduta con -4,38%.

Preda dei venditori Netflix, con un decremento del 2,54%.

Si concentrano le vendite su Amgen, che soffre un calo del 2,46%.

Vendite su Constellation Energy, che registra un ribasso del 2,10%.
