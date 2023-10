Commissione UE riduce limiti per nitriti e nitrati come additivi alimentari

(Teleborsa) - Per garantire che gli alimenti sul mercato dell'UE siano il più sicuri possibile per i consumatori e proteggerli dalle sostanze cancerogene nell'ambito delle azioni previste dal Piano europeo di lotta contro il cancro, lastaQuesti nuovi limiti significativamente ridotti proteggono dai batteri patogeni (ad esempio Listeria, Salmonella, Clostridia), oltre a ridurre l'esposizione alle nitrosammine, alcune delle quali sono cancerogene. Sulla base di una rigorosa valutazione scientifica dell'EFSA, i nuovi limiti sono stati, si legge in una nota."I nostri cittadini si aspettano la tranquillità che deriva da alimenti sicuri da mangiare, questa è sempre stata una pietra angolare del mio mandato - ha commentato la, responsabile per la Salute e la sicurezza alimentare - Oggi, fissando nuovi limiti per i nitriti e gli additivi nitrati negli alimenti, stiamo facendo un altro passo in questa direzione e realizzando un'altra importante azione nell'ambito del Piano europeo di lotta contro il cancro.basate sulla scienza e, ove possibile, a ridurle ulteriormente per proteggere la salute dei cittadini".