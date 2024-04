La Doria, Moody's assegna rating B1 con outlook Stabile

Moody's

(Teleborsa) -hae un probability of default rating (PDR) "B1-PD" a, gruppo italiano leader nella produzione di derivati del pomodoro, sughi, legumi e succhi di frutta a marchio della grande distribuzione. Allo stesso tempo, Moody's ha assegnato il rating strumentale B1 ai titoli senior garantiti a tasso variabile garantiti da 500 milioni di euro proposti da La Doria con scadenza nel 2029. L'I proventi degli strumenti proposti verranno utilizzati perdella società, finanziare un pagamento da parte degli azionisti di circa 125 milioni di euro e finanziare le commissioni e le spese di transazione correlate."Il rating B1 è supportato dalla posizione leader di mercato di La Doria in categorie alimentari selezionate, margini operativi relativamente buoni e struttura flessibile dei costi - afferma, analista di Moody's e lead analyst per La Doria - Questi punti di forza sono controbilanciati dall'dell'azienda, pari a circa 4,4x, da un grado di concentrazione geografica, con vendite principalmente nel Regno Unito e una sostanziale concentrazione di clienti"."Il rating presuppone che la leva finanziaria Moody's adjusted della società rimanga intorno a 4,0x - 4,5x, un valore elevato per la categoria di rating, lasciando uno spazio limitato per prestazioni operative potenzialmente inferiori alle attese - ha aggiunto - L'elevata leva finanziaria è tuttavia compensata da une dalle".