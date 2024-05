UE multa Mondelez per 337,5 milioni di euro per restrizioni a commercio transfrontaliero

Mondelez International

(Teleborsa) - Laha, società statunitense e uno dei maggiori produttori mondiali di cioccolato e biscotti (Milka, Oreo, Ritz, Toblerone, etc), perper aver ostacolato il commercio transfrontaliero di cioccolato, biscotti e prodotti a base di caffè tra Stati membri, in violazione delle norme UE sulla concorrenza.L'indagine della Commissione ha rilevato che Mondelez ha violato le regole di concorrenza dell'UE: (i) impegnandosi ino pratiche concordate volte a limitare il commercio transfrontaliero di vari prodotti a base di cioccolato, biscotti e caffè; e (ii)su alcuni mercati nazionali della vendita di tavolette di cioccolato.In particolare, la Commissione ha ritenuto che Mondelez abbia posto in essere ventidue accordi o pratiche concordate anticoncorrenziali, in violazione dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tra le altre cose, Mondelez haattivi in alcuni Stati membri di rispondere alle richieste di vendita di clienti situati in altri Stati membri senza previa autorizzazione di Mondelez.La Commissione ha concluso che le pratiche illegali di Mondelez hannodi prodotti negli Stati membri con prezzi più bassi e hanno suddiviso artificialmente il mercato interno. L'obiettivo di Mondelez era evitare che il commercio transfrontaliero portasse a diminuzioni dei prezzi nei paesi con prezzi più alti. Tali pratiche illegali hanno consentito a Mondelez di continuare a far pagare di più i propri prodotti, a scapito ultimo dei consumatori nell’UE."I prezzi dei prodotti alimentari differiscono tra gli Stati membri - ha commentatoresponsabile della politica di concorrenza - Il commercio oltre i confini degli Stati membri nel mercato interno può abbassare i prezzi e aumentare la disponibilità dei prodotti per i consumatori. Ciò è particolarmente importante in tempi di elevata inflazione. Nella decisione odierna constatiamo che Mondelez ha illegalmente limitato le vendite transfrontaliere in tutta l’UE. Mondelez lo ha fatto per mantenere prezzi più alti per i suoi prodotti a scapito dei consumatori. Abbiamo quindi multato Mondelez di 337,5 milioni di euro".