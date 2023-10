Iveco presenta il trasporto a zero emissioni al Busworld di Bruxelles

Iveco Group

(Teleborsa) -si presenta alla fiera(7-12 ottobre) con lee con unaper il trasporto urbano ad idrogeno.il marchio di autobus urbani, interurbani e turistici del Gruppo, presenta le sue ultime innovazioni, il marchio specializzato nelle propulsioni a basso impatto ambientale, che presenta le sue soluzioni per la mobilità del futuro, con un focus particolare sul segmento ePowertrain."Busworld è una grande opportunità per dimostrare chiaramente la nostra ambizione di guidare il trasporto a zero emissioni, ambizione che basiamo su fatti concreti", ha commentato, CEO di Iveco Group, aggiungendo "la linea completa di soluzioni sostenibili offerte da IVECO BUS e FPT Industrial stanno rivoluzionando la mobilità delle persone e sono integrate con servizi innovativi per rendere l’esperienza del cliente migliore che mai".In esposizione l'ampia offerta di, in grado di soddisfare le esigenze di ogni missione, dagli(E-WAY, STREETWAY ELEC e CROSSWAY LE ELEC) ai(eDAILY).Una gamma già ampia, che verrà estesa con il, in anteprima mondiale a Busworld. dotato di un sistema di, il marchio per l’idrogeno basato su sistemi di celle a combustibile. L'E-WAY H2 sarà prodotto negli stabilimenti IVECO BUS di Annonay (Francia) e Foggia (Italia)."Hyundai è pioniere e leader nella tecnologia dell'idrogeno da 25 anni e ha dimostrato sul campo la sua leadership a livello mondiale nella mobilità e nel trasporto commerciale a celle a combustibile a idrogeno", ha affermato, Executive Vice President e Head of Global Commercial Vehicle & Hydrogen Business di Hyundai Motor Company.“Questa entusiasmante pietra miliare nel nostro percorso verso la sostenibilità è il risultato della riuscita collaborazione con Hyundai Motor Company e dimostra che, unendo le nostre forze, possiamo promuovere un sistema di trasporto delle persone che sia rispettoso dell’ambiente, aiuti a combattere il cambiamento climatico e crei un futuro più sano per le generazioni a venire”, ha commentato, President, Bus Business Unit di Iveco Group.La gamma completa di Bus elettrici IVECO si unisce alla piattaformaun ecosistema integrato, con il portafoglio completo di prodotti e servizi del marchio, che supporterà i clienti nel loro percorso di transizione energetica.Tutti i veicoli IVECO BUS esposti sono dotati dei(ADAS - Advanced Driver Assistance Systems), che li rendono già conformi al Regolamento Europeo sulla Sicurezza che entrerà in vigore a luglio 2024.FPT Industrial presenta anche il, che non necessita di manutenzione ed è progettato per oltre 2.500 cicli di ricarica,, il primo sistema di gestione delle batterie interamente sviluppato da FPT Industrial, che utilizza algoritmi avanzati per migliorare la sicurezza, la precisione e le prestazioni del pacco batteria