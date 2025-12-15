Mundys si concentra sulla rimozione della CO2 con la controllata Neya

(Teleborsa) - Mundys
torna sul tema della lotta al cambiamento climatico con Neya Società Benefit, controllata al 100%
e focalizzata sulla selezione e adozione di iniziative prevalentemente "nature based" per la rimozione del carbonio, con l’obiettivo di produrre crediti CO2 utili per la decarbonizzazione delle infrastrutture di trasporto
nelle quali opera Mundys a livello globale.
Preso atto che sono molto poche le società europee
nate con l’obiettivo della rimozione di CO2, Mundys ha voluto avviare questa iniziativa sperimentale
, allo scopo di verificare la solidità di questa innovativa branca di business. Il valore del mercato internazionale
dei crediti di carbonio, nel 2024, era pari a 115 miliardi
di dollari e si stima che nel 2030 raggiungerà circa 300 miliard
i di dollari, con possibilità di crescita fino a oltre 500 miliardi
.
E' in questo contesto che Neya
si inserisce con la mission di rimuovere permanentemente la CO2
dall’atmosfera, attraverso soluzioni come il rimboschimento
e la gestione sostenibile di foreste e terreni agricoli, promuovendo la sostenibilità ambientale e sociale
.
La prima iniziativa
di Neya è il progetto "Ma Honko" in Madagascar,
che si concretizza in un progetto di riforestazione di 500 ettari lungo le coste
a Nord dell’isola (nelle zone di Sofia e Melaky). La tipologia di piante prescelte, le mangrovie
, è caratteristica delle foreste costiere tropicali formate e si rivela fondamentale per proteggere le coste dall’erosione e dalle tempeste
e per ospitare molte specie di pesci, uccelli e crostacei
. Il progetto si avvale di un’azienda locale che genererà occupazione sul territorio
nello spirito di produzione di valore lungo la filiera.
L’attività detiene i requisiti per ottenere la certificazione Gold Standard
, ente internazionale che attesta la qualità e la credibilità dei progetti che riducono le emissioni di gas serra, assicurando al contempo benefici sociali e ambientali misurabili.
I crediti di carbonio generati
, nel tempo, potranno così contribuire a compensare le emissioni delle infrastrutture di Mundys
, a loro volta in corso di progressiva riduzione grazie all’esecuzione del framework di sostenibilità messo in campo dalla Capogruppo.
Mundys prosegue così una una strategia ESG trasparente e responsabile
, che le ha appena nuovamente fatto conseguire – per il terzo anno consecutivo – il livello A-list da CDP
(ex Carbon Disclosure Project). Lungo la roadmap di sostenibilità della Capogruppo sono molti i traguardi segnati fin qui: Mundys è stata, infatti, tra le prime società in Italia a dotarsi di un Climate Action Plan
per promuovere la transizione energetica e la decarbonizzazione delle attività economiche lungo tutta la catena del valore in ambito aeroportuale, autostradale e dei servizi di mobilità, ponendosi obiettivi chiari e concreti, tra i quali l’azzeramento delle emissioni nette dirette (Scope 1 & 2) entro il 2040.