Bristol-Myers Squibb acquisirà Mirati in deal da 5,8 miliardi di dollari

Bristol Myers Squibb

Mirati Therapeutics

(Teleborsa) -, una delle principali aziende farmaceutiche a livello mondiale, ha stipulato un accordo di fusione definitivo in base al qualeper 58 dollari per azione in contanti, per undi dollari. Gli azionisti di Mirati riceveranno inoltre un diritto di valore contingente (CVR) non negoziabile per ogni azione Mirati detenuta, del valore potenziale di 12 dollari per azione in contanti, che rappresenta un'di dollari.L'operazione è stata approvata all'unanimità sia dal board di Bristol Myers Squibb che da quello di Mirati. Si prevede che la transazione si concluderà, subordinatamente al rispetto delle consuete condizioni di closing, tra cui l'approvazione degli azionisti di Mirati e il ricevimento delle necessarie approvazioni normative.Mirati è un'azienda oncologica in fase commerciale la cui missione è scoprire, progettare e fornire. Gli asset di Mirati s"i adattano perfettamente al portafoglio e alla pipeline innovativa di Bristol Myers Squibb e rappresentano un'interessante opportunità per far crescere il franchise oncologico di Bristol Myers Squibb", si legge in una nota.In particolare, attraverso questa acquisizione Bristol Myers Squibb aggiungerà, un importantee, al suo portafoglio commerciale.