MSCI, accordo per acquisire Trove Research

MSCI

(Teleborsa) -, colosso statunitense dei servizi finanziari tramite la fornitura di indici, rating e altri servizi, ha, una società specializzata in dati, analisi e consulenza. Fondata nel 2015, Trove Research è una, combinando una conoscenza del settore con dati proprietari e modelli all'avanguardia.Dal 2020, Trove Research si è concentrata esclusivamente sul monitoraggio degli impegni aziendali sul clima e sulla fornitura di(il mercato dei crediti di carbonio che permette alle aziende di compensare, volontariamente, le loro emissioni)."Il voluntary carbon market ha un ruolo chiave da svolgere nell'aiutare il mondo a raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nette, aiutando al tempo stesso i nostri clienti ad affrontare la transizione - ha commentatodi MSCI - Trove Research offre dati e approfondimenti unici su come funziona il mercato e cosa si può fare per migliorarlo. Combinando questi strumenti con il nostro franchising integrato, una base di clienti diversificata e un'ampia gamma di capacità,".I termini della transazione non sono stati resi noti e non si prevede che l'impatto finanziario della transazione sarà significativo per MSCI. Si prevede che la transazione si concluderà questo trimestre, soggetta alle consuete condizioni di chiusura. I risultati finanziari di Trove Research saranno presentati come parte del segmento di informativa ESG e clima di MSCI.