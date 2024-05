xAI di Elon Musk valutata 24 miliardi di dollari dopo nuovo round

(Teleborsa) -, società di intelligenza artificiale di Elon Musk con la missione di far avanzare la scoperta scientifica e acquisire una comprensione più profonda dell'universo, hain un, raggiungendo una valutazione post-money di 24 miliardi di dollari. La valutazione pre-money dell'azienda era di 18 miliardi di dollari, ha detto Musk in un post su X.Il round da 6 miliardi di dollari ha visto la partecipazione ditra cui Valor Equity Partners, Vy Capital, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Fidelity Management & Research Company, Prince Alwaleed Bin Talal e Kingdom Holding, tra gli altri.xAI ha detto di aver fatto passi da gigante nell'ultimo anno, dall'annuncio dell'azienda nel luglio 2023. "xAI continuerà su questa ripida traiettoria di progresso nei prossimi mesi, con numerosi aggiornamenti tecnologici e prodotti interessanti che saranno presto annunciati - si legge in una nota - I fondi del round verranno utilizzati perxAI, costruire infrastrutture avanzate e accelerare la ricerca e lo sviluppo di tecnologie future".xAI si concentra principalmente sullo sviluppo diche siano "veritieri, competenti e massimamente vantaggiosi per tutta l'umanità".