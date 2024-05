CDP sigla patto con Consiglio Nazionale dei Giovani per sviluppo sostenibile

(Teleborsa) -(CDP) ha siglato un(CNG), finalizzato ale nuove generazioni sulle tematiche che riguardano loa livello economico, sociale e ambientale..La collaborazione si articolerà involte a dare voce e coinvolgere ragazze e ragazzi sulla strategia e sugli impegni ESG di CDP, con un, finalizzati a una migliore comprensione delle reciproche aspettative. Inoltre, le parti si impegnano aideando strumenti innovativi e organizzando iniziative sul territorio allo scopo di dare concretezza alla cosiddetta cittadinanza economica.Nell'ambito dell'accordo è prevista l’istituzione di un, composto da otto componenti, che si riunirannoper fare il puto sulle azioni che verranno portate avanti.L’accordo firmato da, Direttore Comunicazione, Relazioni Esterne, Arte e Cultura di CDP, e dalla Presidente del CNG,, rientra nell’impegno di CDP nel rafforzare la governance e portare avanti un dialogo costante con i suoi interlocutori, in linea con la sua, adottata nel novembre 2023, che identifica modalità di ascolto e di dialogo per un coinvolgimento costante dei principali portatori d’interesse. Per il CNG, organo consultivo che rappresenta i giovani nelle interlocuzioni con le istituzioni, questo protocollo è l’occasione per realizzare nuove iniziative di formazione e favorire lo sviluppo del potenziale delle nuove generazioni.