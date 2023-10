Fitch: con NADEF allentamento di politica fiscale rispetto a obiettivi precedenti

(Teleborsa) - Ledel Governo rappresentano "un". Lo afferma Fitch Ratings in un report sul tema, sottolineando che previsioni aggiornate dell'agenzia di rating sul disavanzo delle amministrazioni pubbliche puntano al 5,2% del PIL nel 2023 e al 4,2% nel 2024, ora vicine ai nuovi obiettivi del governo dopo le revisioni al rialzo di 0,8 punti percentuali e 0,7 punti percentuali rispetto alla stima di maggio.Fitch prevede un calo del debito pubblico/PIL inferiore rispetto alla stima di maggio, anche se il rapporto debito/PIL è inferiore a causa delle revisioni statistiche che hanno sostenuto il PIL nel 2021-2022.L'agenzia di rating ora prevede che ilscenderà di 1,3 punti percentuali al 140,3% quest’anno, meno del 2,2 punti percentuali previsti nella revisione di maggio, riflettendo la revisione del deficit. Inoltre, proietta una stabilizzazione del debito al 140% del PIL entro la fine del 2025, poiché il ritorno a un avanzo primario è controbilanciato dagli aggiustamenti stock-flussi e dall'aumento dei costi del servizio del debito.Tuttavia, le ampie revisioni del PIL effettuate dall'ISTAT per il periodo 2021-2022 a settembre hanno ridotto il rapporto debito/PIL di fine 2022 di quasi 3 punti percentuali. Di conseguenza, le previsioni debito/PIL per la fine del 2025 sono ancora inferiori di 1,6 punti percentuali rispetto a quanto previsto a maggio. Ildiventa negativo nel 2026, richiedendo un maggiore aggiustamento fiscale per mantenere poi stabile il rapporto debito/PIL."Il sostegno pubblico al governo Meloni ha retto e la sua maggioranza parlamentare è più stabile rispetto a molte amministrazioni precedenti - si legge nel report - Ma deve affrontare una notevole pressione politica affinché mantenga maggiormente i suoi impegni elettorali, il che pesa sulle prospettive di un maggiore consolidamento e sulle riforme per ridurre i rischi fiscali. Anche la possibilità che i recenti rendimenti marcatamente più alti del debito italiano continuino ad aumentare ulteriormente i costi del servizio del debito, e i rischi sul percorso del disavanzo derivanti dall'applicazione finale del programma Superbonus, creano".