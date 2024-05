Tyson Foods, utili trimestrali salgono più delle attese

Tyson Foods

(Teleborsa) -, multinazionale americana che opera nel settore alimentare, ha chiuso ildell'anno fiscale 2024 (terminato il 30 aprile 2024) conpari a 13.072 milioni di dollari, in calo dello 0,5% rispetto all'anno precedente, e undi 312 milioni di dollari, in crescita del 737% rispetto all'anno precedente. L'EPS è stato di 0,41 dollari, in aumento di 0,69 dollari rispetto all’anno precedente, mentre l'è stato di 0,62 dollari, in aumento di 0,66 dollari rispetto all’anno precedente e superiore alla stima degli analisti di 0,39 dollari."Durante il secondo trimestre, abbiamoe fatto progressi sulle nostre iniziative chiave. Le strategie che abbiamo implementato stanno fornendo risultati tangibili, come dimostra il nostro ritorno alla crescita dei profitti anno su anno - ha affermato il- Guardando alla seconda metà dell'anno, continueremo a concentrarci sull'esecuzione dei fondamentali e sullo sfruttamento del nostro portafoglio multiproteico. Siamo stimolati dai progressi compiuti fino ad oggi e concentrati sulla creazione di valore a lungo termine".Tyson Foodsche le vendite saranno relativamente stabili nell'anno fiscale 2024 rispetto all'anno fiscale 2023 e prevede un utile operativo rettificato compreso tra 1,4 e 1,8 miliardi di dollari per l'anno fiscale 2024.