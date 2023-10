Traffico aereo passeggeri, Aci Europe: piena ripresa post Covid anticipata al 2024

(Teleborsa) - Ilsullanel mese di agosto si è attestato ad appena il -3,4% rispetto al periodo pre-pandemia (agosto 2019), un livello simile a quello raggiunto nel mese precedente (luglio 2023 al -3%). Rispetto ad agosto 2022, il volume dei passeggeri è aumentato del +11,6%, con il traffico passeggeri internazionale (+13,2%) in espansione al doppio del ritmo del traffico passeggeri nazionale (+6%).Sono alcuni dei dati contenuti nelche contiene anche le previsioni aggiornate sul traffico aeroportuale 2023-2027. Entrambi sono stati pubblicati oggi da, l'associazione europea che promuove gli interessi collettivi degli aeroporti europei, e rivelano la continua resilienza della domanda di passeggeri, evidenziando anche i cambiamenti strutturali nel mercato dell'aviazione europeo.Facendo il punto sulla buonadel traffico passeggeri durante l'estate e sulla continuadella domanda, nonostante le pressioni inflazionistiche durature, lepersistentemente più elevate e le crescenti tensioni geopolitiche, Aci Europe prevede che il traffico passeggeri nel 2023 raggiungerà il 95,5% dei volumi pre-pandemia (2019), in aumento rispetto al 91% della previsione precedente (dicembre 2022).Unaè attesa ora nel 2024, rispetto al 2025 della previsione precedente. Di conseguenza, il traffico passeggeri negli aeroporti europei dovrebbe attestarsi al +1,4% rispetto ai(2019) nel 2024 (anziché -2% come previsto in precedenza). Il traffico passeggeri entro il 2027 sarà pari al +9,2% rispetto ai livelli pre-pandemia (2019) , solo leggermente superiore rispetto alla previsione precedente (+9%).Tuttavia, l'associazione ha segnalato che dietro questi dati principali a livello di rete, gli aeroporti di tutta Europa continueranno a segnalarenelle prestazioni del loro traffico passeggeri, almeno nel medio termine.“Quello che stiamo vedendo è che non tutti gli aeroporti si stanno riprendendo allo stesso ritmo. Mentre quasi il 50% degli aeroporti europei hanno ormai superato i volumi di passeggeri pre-pandemia – con alcuni addirittura registrando una crescita esponenziale – tutti gli altri rimangono al di sotto, con alcuni che ancora faticano a riprendersi in modo più dinamico. Ciò significa che molti aeroporti potrebbero non tornare ai volumi pre-pandemia prima del 2026, o anche più tardi”, ha commentato, Direttore Generale di Aci Europe.A partire dallo scorso agosto, il delta nella performance rispetto ai livelli di passeggeri pre-pandemia nei mercati nazionali variava da -34% a oltre +100%, qualcosa che secondo Jankovec non aveva precedenti: “In passato, di fronte acome l'11 settembre o la crisi finanziaria globale, la maggior parte degli aeroporti tendeva a riprendersi a un ritmo simile. Non questa volta".“Ciò è dovuto alla guerra in Ucraina e alle conseguenti restrizioni al traffico aereo che hanno avuto un impatto su alcuni mercati, insieme ainel mercato dell’aviazione post-Covid-19”, ha spiegato il Direttore Generale di Aci Europe.Tra icambiamenti strutturali nel mercato dell’aviazione l'associazione ha segnalato l’importanza della(VFR), nonché la forza della domanda internazionale intra-europea e transatlantica. Entrambi i fattori stanno guidando l’evoluzione delle reti di rotte delle compagnie aeree, a grande vantaggio degli aeroporti che servono destinazioni turistiche popolari o comunità con estese diaspore. Inoltre c'è da tenere conto della notevole ma selettiva espansione deie il relativo ridimensionamento dei, con la notevole eccezione di Turkish Airlines. Ciò tende a favorire gli aeroporti secondari e regionali piuttosto che gli hub più grandi.Le migliori performance del traffico passeggeri tra i diversi segmenti del settore aeroportuale nel mese di agosto, rispetto ai livelli pre-pandemia (agosto 2019), riflettono in gran parte questi cambiamenti strutturali nel mercato dell’aviazione. Tra i(i primi 5 aeroporti europei),(+12,4%) è rimasto l'unico ad aver superato i livelli di passeggeri pre-pandemia.(-1,6%) è stata molto vicina a una piena ripresa, grazie in gran parte alla sua forte posizione sul mercato transatlantico – seguita da(-12,7%),(-11,1%) e(-15,3%).Tra gli, le migliori performance sono arrivate da Parigi-Orly (+10,8%), Istanbul Sabiha Gokcen (+8,8%) Atene (+8,4%), Lisbona (+5,4%), Palma di Maiorca (+2,1%), Antalya (+1,4%) e Dublino (+0,8%): tutti hanno superato i volumi pre-pandemia. Alcuni aeroporti che fungono da grandi basi di compagnie aeree low cost hanno registrato incrementi impressionanti: Bergamo (+14,3%), Charleroi (+16,5%), Beauvais (+46,7%) e Memmingen (+60,5%).Mentre la domanda rimane forte anche in autunno, Aci Europe ha messo in guardia anche sui rischi aldel traffico. Questi rischi includono il rallentamento economico in Europa, l’inflazione in corso e l’aumento dei prezzi del, i vincoli sulla crescita della capacità delle compagnie aeree a causa di problemi di fornitura di aeromobili e pezzi di ricambio e l’aumento dei rischi geopolitici.