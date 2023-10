Innovative-RFK acquista la maggioranza di Abbrevia

i-RFK

(Teleborsa) -), holding di partecipazioni industriali fondata nel 2017 e quotata al mercato Euronext Access di Parigi, insieme ad un club deal di investitori privati ha perfezionato (attraverso il veicolo Bidco AML, controllato da DigitalInfo) l', società attiva nel settore delle Business Information, detenuta dai co-fondatori Cosimo Cordaro e Stefano Mion che reinvestiranno ciascuno il 20% nel capitale sociale di DigitalInfo.Si tratta della, dopo l’acquisizione di Audio Technologies, e segue la strategia della holding che punta ad investire in PMI innovative ad alta redditività ed in fase di crescita e consolidamento (Growth Capital), con l’ambizione di incrementarne il valore attraverso attività di internazionalizzazione ed espansione sui mercati, sviluppo di nuovi prodotti ed M&A.Abbrevia prevede di chiudere il 2023 con undi circa 8,5 milioni di euro, in crescita rispetto al 2022, e con una marginalità a livello diintorno al 20%, si legge in una nota.A seguito dell'operazione di acquisizione la società, con le competenze ed il supporto di i-RFK e di industry experts che saranno messi a disposizione dalla holding.