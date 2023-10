Alimentazione, ENEA al "Science and Innovation Forum" della FAO

(Teleborsa) -partecipa al, organizzato dalla FAO nella propria sede di Roma e in programma da lunedì 16 a venerdì 20 ottobre nell’ambito del Forum mondiale dell’alimentazione. Alla sessione inaugurale interviene alle ore 16 il ricercatore Luigi Ponti del Laboratorio ENEA di Sostenibilità, qualità e sicurezza delle produzioni agroalimentari, con un talk dal titolo: MED-GOLD Climate Services in Agriculture:Nell’saranno presenti il ricercatore ENEA Luigi D’Aquino e il gruppo FOS con il Microcosmo per coltivare piante sotto condizionamento biotico e abiotico, monitorate attraverso sensori. Questa partecipazione rientra nell’ambito del Memorandum of Understanding tra ENEA, FAO, CNR, CREA e ISPRA.