Call4Innovators, Eni: selezionati progetti accederanno a risorse computazionali di HPC6

Eni

(Teleborsa) -annuncia oggi di aver concluso la selezione diche sono stati proposti dae centri di ricerca nell’ambito della Call4Innovators.ha come obiettivo lo sviluppo di progetti con un impatto significativo sulla transizione energetica e sulla competitività tecnologica.I selezionati avranno accesso diretto alle risorse computazionali del supercomputer di Eni, HPC6:(Fraunhofer Institute for Mechanics of Materials IWM) - Computational Material Science;(Massachussets Institute of Technology) - Computational Material Science;(Sapienza Università di Roma) - Engineering Systems: Modelling and Optimization, Meteorology & Earth Science;(Proxima Fusion GmbH) - Engineering Systems: Modelling and Optimization, Meteorology & Earth Science; E(Ideam ) - Meteorology & Earth Science;(Algorithmiq Oy) - Computational Material Science;(Hypermeteo ) - Meteorology & Earth Science;(Geoskop SL) - Meteorology & Earth Science;(Enurgen Inc) - Engineering Systems: Modelling and Optimization;(G2Q Computing) - Energy Portfolio ManagementLalanciata a giugno 2025 in collaborazione con Advanced Micro Devices (AMD), HPE e Consorzio Interuniversitario CINECA, con il supporto di Plug and Play, prevede che i progetti selezionati avranno a disposizione ore di calcolo su HPC6 per sviluppare, evolvere e scalare i propri modelli di calcolo avanzato anche avvalendosi del supporto di esperti Eni e dei suoi partnertecnologici.che hanno partecipato alla selezione provengono da 20 paesi con una distribuzione geografica ampia:dal resto del mondo. Le candidature si sono distribuite tra le cinque categorie tematiche: scienza computazionale dei materiali, meteorologia e scienze della terra, gestione del portafoglio energetico, sistemi ingegneristici, mobilità intelligente e sono state valutate da Eni, insieme ai partner tecnologici AMD, HPE e CINECA, secondo criteri di solidità della proposta, novità della soluzione, compatibilità con l’infrastruttura HPC6, allineamento con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) e con la strategia di Eni.Larappresenta un’ulteriore conferma dell'importanza che la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica hanno per Eni nel costruire un ecosistema dell’innovazione allargato, con l’obiettivo di facilitare la collaborazione sinergica tra progetti. In questo contesto HPC6, un supercomputer di livello mondiale, si è dimostrato ancora una volta un importante abilitatore di tecnologia unitamente alla rete di competenze e know-how dell’azienda.