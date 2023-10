Mercitalia Logistics, De Filippis alla quinta tappa del roadshow di Confindustria Brescia

(Teleborsa) - Investimenti, risorse e obiettivi per lo sviluppo e il potenziamento delle infrastrutture strategiche in territorio lombardo. Questi i principali temi trattaticapofila delal convegnopromosso dache ha riunito istituzioni e imprese del settore trasporti e logistica. In collegamento il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che ha aperto i lavori."Gli investimenti costituiscono uno dei pilastri del nostro Piano Industriale, con oltre 3 miliardi di euro dedicati al rinnovo della nostra flotta, alle tecnologie e ai terminali, che rappresentano il cuore pulsante del mondo della logistica – ha sottolineato–. In Lombardia siamo concentrati particolarmente sulla realizzazione dei nuovi terminal di Milano e Brescia per oltre 340 mila mq complessivi: un'opportunità per ottimizzare la connettività della regione con le maggiori destinazioni italiane ed europee e contribuire al potenziamento della capacità di interscambio modale delle merci di una delle aree più produttive del Nord Italia. Attraverso la società TerAlp sono in corso i lavori per oltre 100 milioni di euro nel terminal di Milano Smistamento a Segrate, che contiamo di completare entro il 2026, mentre a Brescia, con un investimento di oltre 60 milioni di euro, prevediamo l'attivazione nel 2028. Connessioni che ci consentiranno di movimentare i flussi delle merci, in linea con lo sviluppo dei corridoi della rete europea TEN-T".La tavola rotonda è stata l'occasione di confrontarsi con, assessore alle Infrastrutture e Opere Pubbliche di Regione Lombardia,consigliere delegato ai Lavori Pubblici, Strade e Viabilità della Provincia di Brescia epresidente della Camera di Commercio di Brescia a cui sono stati illustrati lo stato dell'arte e le prospettive future dell'ambizioso progetto.Particolarmente atteso dalle imprese del territorio il, che sorgerà su un'area di circa 103mila mq e sarà dotato di attrezzature tecnologicamente avanzate che consentiranno di adottare i più alti standard di sicurezza ed efficienza e generare il minor impatto possibile sull'ambiente.Ilinsieme al dialogo e, soprattutto, all'integrazione modale concorreranno in maniera determinante alla transizione ecologica dell'economia globale di cui il Polo Logistica si pone tra i principali attori, posizionandosi sempre più come operatore di sistema per l'intera catena della logistica.